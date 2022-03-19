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НБА. Филадельфия побеждает Даллас, поражения Денвера и Торонто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Даллас, поражения Денвера и Торонто

UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Даллас"

111 – 101 (26-27; 32-26; 26-23; 27-25)

"Атланта" – "Мемфис"

120 – 105 (34-27; 33-21; 24-24; 29-33)

"Бруклин" – "Портленд"

128 – 123 (34-33; 28-42; 39-26; 27-22)

"Кливленд" – "Денвер"

119 – 116 после ОТ (31-29; 21-34; 26-24; 29-20; 12-9)

"Нью-Йорк" – "Вашингтон"

100 – 97 (22-28; 32-19; ​​21-19; 25-31)

"Торонто" – "Лейкерс"

123 – 128 после ОТ (30-33; 25-26; 34-28; 27-28; 7-12)

"Майами" – "Оклахома-Сити"

120 – 108 (27-26; 42-28; 34-25; 17-29)

"Хьюстон" – "Индиана"

118 – 121 (32-28; 24-33; 39-22; 23-38)

"Сан-Антонио" – "Нью-Орлеан"

91 – 124 (10-35; 23-29; 24-31; 34-29)

"Юта" – "Клипперс"

121 – 92 (30-20; 41-14; 24-24; 26-34)

"Сакраменто" – "Бостон"

97 – 126 (26-32; 22-35; 31-25; 18-34)

"Финикс" – "Чикаго"

129 – 102 (30-27; 31-21; 34-24; 34-30)

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В статье: НБА
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