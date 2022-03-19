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НБА. Филадельфия побеждает Даллас, поражения Денвера и Торонто
Результаты тура НБА
В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Даллас"
111 – 101 (26-27; 32-26; 26-23; 27-25)
"Атланта" – "Мемфис"
120 – 105 (34-27; 33-21; 24-24; 29-33)
"Бруклин" – "Портленд"
128 – 123 (34-33; 28-42; 39-26; 27-22)
"Кливленд" – "Денвер"
119 – 116 после ОТ (31-29; 21-34; 26-24; 29-20; 12-9)
"Нью-Йорк" – "Вашингтон"
100 – 97 (22-28; 32-19; 21-19; 25-31)
"Торонто" – "Лейкерс"
123 – 128 после ОТ (30-33; 25-26; 34-28; 27-28; 7-12)
"Майами" – "Оклахома-Сити"
120 – 108 (27-26; 42-28; 34-25; 17-29)
"Хьюстон" – "Индиана"
118 – 121 (32-28; 24-33; 39-22; 23-38)
"Сан-Антонио" – "Нью-Орлеан"
91 – 124 (10-35; 23-29; 24-31; 34-29)
"Юта" – "Клипперс"
121 – 92 (30-20; 41-14; 24-24; 26-34)
"Сакраменто" – "Бостон"
97 – 126 (26-32; 22-35; 31-25; 18-34)
"Финикс" – "Чикаго"
129 – 102 (30-27; 31-21; 34-24; 34-30)
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