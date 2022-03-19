Леброн Джеймс ответил хейтерам Уэстбрука

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в "инстаграме", отреагировав на впечатляющую игру своего одноклубника, разыгрывающего Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с "Торонто Рэпторс" (128:123 ОТ).

"Вот это настрой! Привет, хейтеры", – написал Джеймс.

Леброн в матче с "Торонто" внёс самый значительный вклад в победу своей команды. На счету Джеймса 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Уэстбрук отметился трипл-даблом. В его активе 22 набранных очка, а также 10 подборов и 10 передач.