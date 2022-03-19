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Леброн Джеймс ответил хейтерам Уэстбрука

Баскетбол
(2 голосов)

Леброн вступился за своего одноклубника

Леброн Джеймс ответил хейтерам Уэстбрука

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в "инстаграме", отреагировав на впечатляющую игру своего одноклубника, разыгрывающего Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с "Торонто Рэпторс" (128:123 ОТ).

"Вот это настрой! Привет, хейтеры", – написал Джеймс.

Леброн в матче с "Торонто" внёс самый значительный вклад в победу своей команды. На счету Джеймса 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Уэстбрук отметился трипл-даблом. В его активе 22 набранных очка, а также 10 подборов и 10 передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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