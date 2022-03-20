УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Шарлотт побеждает Даллас, Лейкерс уступают Вашингтону
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Шарлотт побеждает Даллас, Лейкерс уступают Вашингтону

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт побеждает Даллас, Лейкерс уступают Вашингтону

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Даллас"

129 – 108 (35-24; 26-28; 41-28; 27-28)

"Вашингтон" – "Лейкерс"

127 – 119 (26-36; 32-31; 35-32; 34-20)

"Кливленд" – "Детройт"

113 – 109 (28-27; 27-33; 27-21; 31-28)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...