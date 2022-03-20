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НБА. Шарлотт побеждает Даллас, Лейкерс уступают Вашингтону
Результаты тура НБА
В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Даллас"
129 – 108 (35-24; 26-28; 41-28; 27-28)
"Вашингтон" – "Лейкерс"
127 – 119 (26-36; 32-31; 35-32; 34-20)
"Кливленд" – "Детройт"
113 – 109 (28-27; 27-33; 27-21; 31-28)
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