УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ЛеБрон Джеймс вышел на второе место в истории НБА по набранным очкам
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛеБрон Джеймс вышел на второе место в истории НБА по набранным очкам

Баскетбол
(1 голосов)

Впереди только легендарный центровой Лейкерс

ЛеБрон Джеймс вышел на второе место в истории НБА по набранным очкам

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс набрал в матче против "Вашингтон Визардс" 38 очков, что позволило ему выйти на второе место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру.

Ранее на втором месте располагался легендарный центровой "Юты Джаз" Карл Мэлоун с 36 928 очками. За карьеру в НБА он провел 1476 игр за 18 сезонов.

ЛеБрон Джеймс же на данный момент имеет 36 947 очков в 1363 играх. Он проводит свой 19 сезон в лиге. На первом месте в рейтинге располагается еще один легендарный центровой – Карим Абдул-Джаббар – он за карьеру набрал 38 387 очков в 1560 играх. Он провел 20 сезонов в лиге, играя за "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс Карим Абдул-Джаббар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...