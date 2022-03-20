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ЛеБрон Джеймс вышел на второе место в истории НБА по набранным очкам
Впереди только легендарный центровой Лейкерс
Фото: MARCA
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс набрал в матче против "Вашингтон Визардс" 38 очков, что позволило ему выйти на второе место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру.
Ранее на втором месте располагался легендарный центровой "Юты Джаз" Карл Мэлоун с 36 928 очками. За карьеру в НБА он провел 1476 игр за 18 сезонов.
ЛеБрон Джеймс же на данный момент имеет 36 947 очков в 1363 играх. Он проводит свой 19 сезон в лиге. На первом месте в рейтинге располагается еще один легендарный центровой – Карим Абдул-Джаббар – он за карьеру набрал 38 387 очков в 1560 играх. Он провел 20 сезонов в лиге, играя за "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
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