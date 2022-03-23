Зайон Уильямсон приступил к полноценным тренировкам в зале

Зайона Уильямсона уже давно ждут на паркете - и в его команде "Нью-Орлеан Пеликанс", и просто нейтральные болельщики.

Однако, судя по сообщению авторитетного инсайдера Шэмса Чарании, звездный форвард на паркете в этом сезоне не появится.

Баскетболист до сих пор восстанавливается после повреждения стопы, из-за которого не сыграл ни в одном матче.

Впрочем, для фанатов есть и немного позитива.

В сети появилось видео, на котором Зайон вколачивает данк на тренировке.

ZION BACK IN THE GYM pic.twitter.com/OwmKpBIvlj — Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2022

Выглядит Уильямсон уже прилично и остаются надежды на то, что он все-таки посрамит инсайдеров.