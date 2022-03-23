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Зайон Уильямсон приступил к полноценным тренировкам в зале
Все уже заждались.
Зайона Уильямсона уже давно ждут на паркете - и в его команде "Нью-Орлеан Пеликанс", и просто нейтральные болельщики.
Однако, судя по сообщению авторитетного инсайдера Шэмса Чарании, звездный форвард на паркете в этом сезоне не появится.
Баскетболист до сих пор восстанавливается после повреждения стопы, из-за которого не сыграл ни в одном матче.
Впрочем, для фанатов есть и немного позитива.
В сети появилось видео, на котором Зайон вколачивает данк на тренировке.
ZION BACK IN THE GYM pic.twitter.com/OwmKpBIvlj— Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2022
Выглядит Уильямсон уже прилично и остаются надежды на то, что он все-таки посрамит инсайдеров.
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