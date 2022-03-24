В матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка

В НБА наступает самый ответственный отрезок сезона, когда команды окончательно распределяют места перед плей-офф.

Потому почти в каждом матче между командами, которые еще решают определенные задачи, эмоции льются через край.

Вот и в поединке между "Финикс Санз" и "Миннесотой Тимбервулвз" не обошлось без стычки.

В обычном игровом моменте сцепились форвард "Санз" Джей Краудер и центровой "Вулвз" Карл-Энтони Таунс.

Pat Bev got KAT acting different recently

pic.twitter.com/AronpoFwNS — Guru (@DrGuru_) March 24, 2022

Оперативно на место событий подоспели и другие баскетболисты.

Однако, судьям удалось остудить пыл ребят и не довести дело до драки.