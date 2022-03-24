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В матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка
Страсти кипят.
David Berding/Getty Images
В НБА наступает самый ответственный отрезок сезона, когда команды окончательно распределяют места перед плей-офф.
Потому почти в каждом матче между командами, которые еще решают определенные задачи, эмоции льются через край.
Вот и в поединке между "Финикс Санз" и "Миннесотой Тимбервулвз" не обошлось без стычки.
В обычном игровом моменте сцепились форвард "Санз" Джей Краудер и центровой "Вулвз" Карл-Энтони Таунс.
Pat Bev got KAT acting different recently— Guru (@DrGuru_) March 24, 2022
pic.twitter.com/AronpoFwNS
Оперативно на место событий подоспели и другие баскетболисты.
Однако, судьям удалось остудить пыл ребят и не довести дело до драки.
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