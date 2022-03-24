УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка

Баскетбол
(1 голосов)

Страсти кипят.

В матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка

David Berding/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В НБА наступает самый ответственный отрезок сезона, когда команды окончательно распределяют места перед плей-офф.

Потому почти в каждом матче между командами, которые еще решают определенные задачи, эмоции льются через край.

Вот и в поединке между "Финикс Санз" и "Миннесотой Тимбервулвз" не обошлось без стычки.

В обычном игровом моменте сцепились форвард "Санз" Джей Краудер и центровой "Вулвз" Карл-Энтони Таунс.

Оперативно на место событий подоспели и другие баскетболисты.

Однако, судьям удалось остудить пыл ребят и не довести дело до драки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Карл-Энтони Таунс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...