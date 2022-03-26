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НБА. Атланта побеждает Голден-Стейт, Майами проигрывает Нью-Йорку

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Голден-Стейт, Майами проигрывает Нью-Йорку

UA-Футбол
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В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Вашингтон"

97 – 100 (24-25; 20-35; 26-19; 27-21)

"Шарлотт" – "Юта"

107 – 101 (23-24; 31-27; 23-27; 30-23)

"Атланта" – "Голден-Стейт"

121 – 110 (36-42; 33-25; 32-16; 20-27)

"Майами" – "Нью-Йорк"

103 – 111 (32-25; 26-24; 30-24; 15-38)

"Миннесота" – "Даллас"

116 – 95 (26-22; 35-28; 28-17; 27-28)

"Портленд" – "Хьюстон"

106 – 125 (22-35; 31-31; 29-30; 24-29)

"Клипперс" – "Филадельфия"

97 – 122 (19-35; 24-29; 28-29; 26-29)

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В статье: НБА
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