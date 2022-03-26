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НБА. Атланта побеждает Голден-Стейт, Майами проигрывает Нью-Йорку
Результаты тура НБА
В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Вашингтон"
97 – 100 (24-25; 20-35; 26-19; 27-21)
"Шарлотт" – "Юта"
107 – 101 (23-24; 31-27; 23-27; 30-23)
"Атланта" – "Голден-Стейт"
121 – 110 (36-42; 33-25; 32-16; 20-27)
"Майами" – "Нью-Йорк"
103 – 111 (32-25; 26-24; 30-24; 15-38)
"Миннесота" – "Даллас"
116 – 95 (26-22; 35-28; 28-17; 27-28)
"Портленд" – "Хьюстон"
106 – 125 (22-35; 31-31; 29-30; 24-29)
"Клипперс" – "Филадельфия"
97 – 122 (19-35; 24-29; 28-29; 26-29)
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