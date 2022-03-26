УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Ирвинг о возвращении к играм в Нью-Йорке: Я не мог поверить, когда это произошло
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирвинг о возвращении к играм в Нью-Йорке: Я не мог поверить, когда это произошло

Баскетбол
(1 голосов)

Разыгрывающий рад возвращению на домашнюю арену

Ирвинг о возвращении к играм в Нью-Йорке: Я не мог поверить, когда это произошло

Фото: NBC News

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг прокомментировал свое возвращение к играм за нью-йоркскую команду после отмены постановления, запрещавшего невакцинированным атлетам выступать в городе.

"Я себя щипал со среды и четверга, потому что я был чрезвычайно рад. Я пытался не слишком поддаваться эмоциям, и сегодня я стараюсь сфокусироваться на игре.

Честно говоря, я подписался с этой командой на долгое время. Мне нравится этот год. Это не был обычный год, но когда я смотрю на коллег по команде, то я вижу организацию. Я думаю о долгосрочной перспективе, и о том, что мы можем совершить, о наследии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...