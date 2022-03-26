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Ирвинг о возвращении к играм в Нью-Йорке: Я не мог поверить, когда это произошло
Разыгрывающий рад возвращению на домашнюю арену
Фото: NBC News
Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг прокомментировал свое возвращение к играм за нью-йоркскую команду после отмены постановления, запрещавшего невакцинированным атлетам выступать в городе.
"Я себя щипал со среды и четверга, потому что я был чрезвычайно рад. Я пытался не слишком поддаваться эмоциям, и сегодня я стараюсь сфокусироваться на игре.
Честно говоря, я подписался с этой командой на долгое время. Мне нравится этот год. Это не был обычный год, но когда я смотрю на коллег по команде, то я вижу организацию. Я думаю о долгосрочной перспективе, и о том, что мы можем совершить, о наследии".
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