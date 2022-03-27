Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Сакраменто в овертайме дожимает Орландо, поражения Кливленд и Майами
Результаты тура НБА
В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Орлеан" – "Сан-Антонио"
103 – 107 (32-22; 25-36; 27-26; 19-23)
"Орландо" – "Сакраменто"
110 – 114 после ОТ (28-41; 34-25; 22-15; 21-24; 5-9)
"Торонто" – "Индиана"
131 – 91 (41-21; 33-25; 22-24; 35-21)
"Кливленд" – "Чикаго"
94 – 98 (16-28; 19-25; 28-22; 31-23)
"Майами" – "Бруклин"
95 – 110 (25-27; 21-40; 22-29; 27-14)
"Мемфис" – "Милуоки"
127 – 102 (32-28; 27-18; 39-33; 29-23)
"Денвер" – "Оклахома-Сити"
113 – 107 (32-25; 26-24; 29-27; 26-31)
"Портленд" – "Хьюстон"
98 – 115 (28-24; 32-36; 18-25; 20-30)
Популярное сейчас
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- Российские фашисты поселились в доме Александра Усика
- Зеленский: россия проводит дерусификацию Украины
- Трэй Янг из Атланты – лидер сезона НБА по очкам и ассистам
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей