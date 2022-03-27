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НБА. Сакраменто в овертайме дожимает Орландо, поражения Кливленд и Майами

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Сакраменто в овертайме дожимает Орландо, поражения Кливленд и Майами

UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Орлеан" – "Сан-Антонио"

103 – 107 (32-22; 25-36; 27-26; 19-23)

"Орландо" – "Сакраменто"

110 – 114 после ОТ (28-41; 34-25; 22-15; 21-24; 5-9)

"Торонто" – "Индиана"

131 – 91 (41-21; 33-25; 22-24; 35-21)

"Кливленд" – "Чикаго"

94 – 98 (16-28; 19-25; 28-22; 31-23)

"Майами" – "Бруклин"

95 – 110 (25-27; 21-40; 22-29; 27-14)

"Мемфис" – "Милуоки"

127 – 102 (32-28; 27-18; 39-33; 29-23)

"Денвер" – "Оклахома-Сити"

113 – 107 (32-25; 26-24; 29-27; 26-31)

"Портленд" – "Хьюстон"

98 – 115 (28-24; 32-36; 18-25; 20-30)

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В статье: НБА
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