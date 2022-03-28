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Стефен Карри и Шакил О’Нил удостоились премии Оскар

Баскетбол
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Баскетболисты удостоены награды благодаря работе в фильме "Королева баскетбола"

Стефен Карри и Шакил О’Нил удостоились премии Оскар

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и легендарный центровой Шакил О’Нил удостоились премии "Оскар" за продюсерскую работу в фильме "Королева баскетбола".

Этот фильм выиграл в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм". Этот фильм посвящён Лусии Харрис, первой и единственной женщине, выбранной на драфте НБА.

Стоит отметить, что Харрис была в составе первой женской олимпийской сборной США, а также стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на Олимпиадах.

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В статье: Стефен Карри Шакил О'Нил
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