Леброн Джеймс не сыграет в матче с Ютой

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы. Ожидается, что он не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой Джаз", пишет в своём "твиттере" инсайдер Марк Стейн.

37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с "Нью-Орлеан Пеликанс" 27 марта. В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу был осмотрен врачами. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца матча.

На данный момент команда из Лос-Анджелеса располагается на 10-й строчке в Западной конференции.