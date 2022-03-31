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Леброн Джеймс не сыграет в матче с Ютой
Баскетболист восстанавливается от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы. Ожидается, что он не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой Джаз", пишет в своём "твиттере" инсайдер Марк Стейн.
37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с "Нью-Орлеан Пеликанс" 27 марта. В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу был осмотрен врачами. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца матча.
На данный момент команда из Лос-Анджелеса располагается на 10-й строчке в Западной конференции.
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