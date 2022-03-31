Даллас обеспечил себе место в плей-офф в третий раз подряд

В Кливленде (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Кливленд Кавальерс" принимал "Даллас Маверикс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:112.

Таким образом, команда из Далласа третий сезон подряд вышла в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент "Маверикс" занимают четвёртое место в Западной конференции.

Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня.