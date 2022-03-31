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Майами Хит третий раз подряд вышел в плей-офф

Баскетбол
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Сейчас клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции

Майами Хит третий раз подряд вышел в плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Майами Хит" гарантировал себе участие в плей-офф НБА сезона-2021/2022. Команда Эрика Споэльстры на выезде обыграла "Бостон Селтикс" со счётом 106:98. Для них это будет уже третьим выступлением в плей-офф подряд.

Больше всех очков у гостей заработал лёгкий форвард Джимми Батлер — 24. У "Селтикс" самым результативным стал Джейлен Браун, он набрал 28 баллов и сделал дабл-дабл благодаря 10 подборам.

На данный момент "Майами" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: Майами Хит
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