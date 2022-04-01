Бостон Селтикс сыграет в плей-офф 8-й год подряд

"Кливленд Кавальерс" проиграл "Атланте Хоукс" со счётом 131:107. Благодаря этому "Бостон Селтикс" досрочно вышел в плей-офф НБА.

Для команды из Бостона этот розыгрыш станет восьмым кряду. В последний раз им не удалось выйти в плей-офф в 2014 году. На данный момент "Селтикс" занимает третье место в Восточной конференции с результатом 47-30.

Отметим, что текущий сезон является 75-м в истории НБА. Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня.