УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборные Исландии, Италии и Нидерландов отказываются играть с россией в отборе Кубка мира
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборные Исландии, Италии и Нидерландов отказываются играть с россией в отборе Кубка мира

Баскетбол
(1 голосов)

Все цивилизованные страны мира поддерживают Украину

Сборные Исландии, Италии и Нидерландов отказываются играть с россией в отборе Кубка мира

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Федерация баскетбола Италии объявила, что отказывается от проведения матча первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года со сборной России, который должен был состояться 1 июля.

"Мы не видим, как ситуация может измениться с настоящего момента до мая. Понятно, что спортсмены не несут никакой ответственности в этом отношении. По результатам решений других европейских стран и заявления президента Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, после информирования заместителя министра спорта Валентины Веццали федерация баскетбола решила, что сборная не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года.

Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии", — гласит заявление федерации баскетбола Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...