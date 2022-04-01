Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборные Исландии, Италии и Нидерландов отказываются играть с россией в отборе Кубка мира
Все цивилизованные страны мира поддерживают Украину
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Федерация баскетбола Италии объявила, что отказывается от проведения матча первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года со сборной России, который должен был состояться 1 июля.
"Мы не видим, как ситуация может измениться с настоящего момента до мая. Понятно, что спортсмены не несут никакой ответственности в этом отношении. По результатам решений других европейских стран и заявления президента Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, после информирования заместителя министра спорта Валентины Веццали федерация баскетбола решила, что сборная не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года.
Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии", — гласит заявление федерации баскетбола Италии.
Популярное сейчас
- Шахтер отправил Винисиуса в Реал, а Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб
- Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии
- Леброн Джеймс не сыграет в матче с Ютой
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате