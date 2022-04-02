Лука Дончич: Мне еще далеко до становления лицом лиги

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич прокомментировал заявление своего бывшего одноклубника Кристапса Порзингиса о том, что он способен стать следующим лицом НБА, после завершения карьеры ЛеБроном Джеймсом:

"Я думаю, что способен, но мне предстоит еще далекий путь. Я должен сделать еще многое, чтобы стать им. Мне еще далеко до этого".

В этом сезоне 23-летний словенец набирает в среднем 28.3 очка, 9.1 подбора и 8.6 ассиста за игру. За четыре сезона в лиге Дончич успел завоевать награду Новичка года, трижды попасть на NBA All-Star и дважды попасть в All-NBA First Team. Ранее он также стал чемпионом и MVP Евролиги, выступая за мадридский "Реал".