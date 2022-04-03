ЛаМело Болл – самый молодой игрок в истории НБА с 200 трехочковыми за сезон

Защитник "Шарлотт Хорнетс" ЛаМело Болл стал самым молодым игроком НБА, которому удалось забить 200 трехочковых бросков за один сезон. Это произошло в матче против "Филадельфии 76", в котором последние одержали победу со счетом 144:114.

Сам же ЛаМело в этом матче набрал 13 очков, 2 подбора и 5 ассистов. На данный момент его возраст – 20 лет и 223 дня. Он также стал всего лишь пятым игроком в истории "Шарлотт Хорнетс", которому покорилось это достижение.

ЛаМело Болл проводит свой второй сезон в лиге, в прошлом году став Новичком года, а в этом – попав на NBA All-Star. В этом сезоне он в среднем набирает 19.9 очков, 6.7 подборов и 7.5 ассистов.