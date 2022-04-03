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Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Команда поддерживает все преступления путинских войск на территории Украины

Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины

Новина українською

На старте матча Евролиги "Жальгирис" - "Црвена Звезда" хозяева и судьи развернули баннер Stop War на фоне украинского флага.

Сербские баскетболисты поддержали убийство войсками рф мирных жителей Украины и отказались держать баннер, за что были освистаны литовскими болельщиками.

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В статье: Црвена Звезда (Белград) БК Жальгирис (Каунас)
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