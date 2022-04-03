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Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины
Команда поддерживает все преступления путинских войск на территории Украины
На старте матча Евролиги "Жальгирис" - "Црвена Звезда" хозяева и судьи развернули баннер Stop War на фоне украинского флага.
Сербские баскетболисты поддержали убийство войсками рф мирных жителей Украины и отказались держать баннер, за что были освистаны литовскими болельщиками.
Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022
Kaunas crowd reacted with a loud booing ???? pic.twitter.com/bRmV4rDhX1
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