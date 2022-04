Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины

На старте матча Евролиги "Жальгирис" - "Црвена Звезда" хозяева и судьи развернули баннер Stop War на фоне украинского флага.

Сербские баскетболисты поддержали убийство войсками рф мирных жителей Украины и отказались держать баннер, за что были освистаны литовскими болельщиками.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing ???? pic.twitter.com/bRmV4rDhX1