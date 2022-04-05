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Лос-Анджелес Лейкерс может уволить тренера по окончанию сезона
Руководство клуба недовольно результатами
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
"Лос-Анджелес Лейкерс" с высокой долей вероятности расстанется с главным тренером Фрэнком Вогелем после окончания нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Bleacher Report, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.
По сведениям издания, основными кандидатами на замену специалисту являются Док Риверс, возглавляющий "Филадельфию Сиксерс", и Куин Снайдер, занимающий пост наставника "Юты Джаз".
После 78 матчей регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 победу и 47 поражений.
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