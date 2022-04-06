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Леброн Джеймс не сыграет в плей-офф НБА

Баскетбол
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Не случилось, как предполагалось

Леброн Джеймс не сыграет в плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

"Лос-Анджелес Лейкерс" потерял шансы на выход в плей-ин НБА. Это случилось после поражения, которое калифорнийская команда потерпела в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом "Финикс Санз" (110:121).

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс не принял участия в этой встрече из-за травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.

Последнюю путёвку в турнир за выход в плей-офф в Западной конференции получили баскетболисты "Сан-Антонио Спёрс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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