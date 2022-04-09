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НБА. Вашингтон уступает Нью-Йорку, победы Милуоки и Бруклина

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон уступает Нью-Йорку, победы Милуоки и Бруклина

UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нью-Йорк"

92 – 114 (31-23; 19-36; 22-35; 20-20)

"Детройт" – "Милуоки"

101 – 131 (8-30; 30-26; 30-34; 33-41)

"Бруклин" – "Кливленд"

118 – 107 (34-19; 28-35; 21-34; 35-19)

"Торонто" – "Хьюстон"

117 – 115 (20-36; 37-30; 28-29; 32-20)

"Майами" – "Атланта"

113 – 109 (24-22; 32-39; 35-26; 22-22)

"Чикаго" – "Шарлотт"

117 – 133 (30-39; 21-40; 32-32; 34-22)

"Даллас" – "Портленд"

128 – 78 (36-13; 32-31; 39-25; 21-9)

"Юта" – "Финикс"

105 – 111 (24-30; 33-24; 35-21; 13-36)

"Лейкерс" – "Оклахома-Сити"

120 – 101 (27-28; 29-24; 34-30; 30-19)

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В статье: НБА
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