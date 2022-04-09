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НБА. Вашингтон уступает Нью-Йорку, победы Милуоки и Бруклина
Результаты тура НБА
В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нью-Йорк"
92 – 114 (31-23; 19-36; 22-35; 20-20)
"Детройт" – "Милуоки"
101 – 131 (8-30; 30-26; 30-34; 33-41)
"Бруклин" – "Кливленд"
118 – 107 (34-19; 28-35; 21-34; 35-19)
"Торонто" – "Хьюстон"
117 – 115 (20-36; 37-30; 28-29; 32-20)
"Майами" – "Атланта"
113 – 109 (24-22; 32-39; 35-26; 22-22)
"Чикаго" – "Шарлотт"
117 – 133 (30-39; 21-40; 32-32; 34-22)
"Даллас" – "Портленд"
128 – 78 (36-13; 32-31; 39-25; 21-9)
"Юта" – "Финикс"
105 – 111 (24-30; 33-24; 35-21; 13-36)
"Лейкерс" – "Оклахома-Сити"
120 – 101 (27-28; 29-24; 34-30; 30-19)
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