Украинские игроки НБА призвали помочь беженцам из Украины

Украинские игроки НБА Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк записали видеообращения с призывом помочь беженцам из Украины. Они призвали присоединиться к их акции.

"Беженцам в Украине и во всем мире требуется срочная гуманитарная помощь. Я хочу использовать свой голос, чтобы призвать к действиям, и призываю вас тоже".

Алексей Лэнь выступает в этом сезоне за "Сакраменто Кингс", а Святослав Михайлюк – за "Торонто Рэпторс". Они провели 39 и 55 игр в этом сезоне соответственно.