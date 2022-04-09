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Украинские игроки НБА призвали помочь беженцам из Украины

Баскетбол
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Лэнь и Михайлюк привлекают внимание к проблемам соотечественников

Украинские игроки НБА призвали помочь беженцам из Украины

Фото: Ann Arbor News

UA-Футбол
Новина українською

Украинские игроки НБА Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк записали видеообращения с призывом помочь беженцам из Украины. Они призвали присоединиться к их акции.

"Беженцам в Украине и во всем мире требуется срочная гуманитарная помощь. Я хочу использовать свой голос, чтобы призвать к действиям, и призываю вас тоже".

Алексей Лэнь выступает в этом сезоне за "Сакраменто Кингс", а Святослав Михайлюк – за "Торонто Рэпторс". Они провели 39 и 55 игр в этом сезоне соответственно.

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В статье: беженцы Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк война с Россией Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз
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