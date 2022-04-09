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Украинские игроки НБА призвали помочь беженцам из Украины
Лэнь и Михайлюк привлекают внимание к проблемам соотечественников
Фото: Ann Arbor News
Украинские игроки НБА Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк записали видеообращения с призывом помочь беженцам из Украины. Они призвали присоединиться к их акции.
"Беженцам в Украине и во всем мире требуется срочная гуманитарная помощь. Я хочу использовать свой голос, чтобы призвать к действиям, и призываю вас тоже".
Алексей Лэнь выступает в этом сезоне за "Сакраменто Кингс", а Святослав Михайлюк – за "Торонто Рэпторс". Они провели 39 и 55 игр в этом сезоне соответственно.
Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can, too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @NBA @GlblCtzn pic.twitter.com/74AnI42YV3— Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) April 8, 2022
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