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НБА. Мемфис уверенно побеждает Нью-Орлеан, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Мемфис уверенно побеждает Нью-Орлеан, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Мемфис" – "Нью-Орлеан"

141 – 114 (30-18; 34-29; 55-33; 22-34)

"Сан-Антонио" – "Голден-Стейт"

94 – 100 (21-23; 23-31; 27-24; 23-22)

"Клипперс" – "Сакраменто"

117 – 98 (31-16; 28-29; 33-26; 25-27)

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В статье: НБА
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