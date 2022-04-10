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НБА. Мемфис уверенно побеждает Нью-Орлеан, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
В ночь с 9 на 10 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Мемфис" – "Нью-Орлеан"
141 – 114 (30-18; 34-29; 55-33; 22-34)
"Сан-Антонио" – "Голден-Стейт"
94 – 100 (21-23; 23-31; 27-24; 23-22)
"Клипперс" – "Сакраменто"
117 – 98 (31-16; 28-29; 33-26; 25-27)
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