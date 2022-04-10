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Лидеры Денвера Джамал Мюррей и Майкл Портер мл пропустят полностью плей-офф НБА из-за травмы
Наггетс надеются лишь на Николу Йокича
Фото: NBC Sports
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, лидеры "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей и Майкл Портер младший пропустят как финальную игру регулярного сезона против "Лос-Анджелес Лейкерс", так и весь предстоящий плей-офф турнир НБА.
Мюррей, защитник команды, пропускал весь сезон из-за разрыва крестообразной связки, и не вернется до следующего сезона. Портер мл, форвард, сыгравший несколько игр в этом сезоне, перенес еще одну операцию и выбыл также до следующего сезона.
"Денвер" же финиширует 5 или 6 в западной конференции НБА по итогам регулярного сезона. У них осталась одна игра, как и у конкурентов с идентичным результатом – "Юты Джазз". Ни одна из команд не сможет подняться выше пятого или опуститься ниже шестого места.
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