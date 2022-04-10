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Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА 2021/22

Баскетбол
(2 голосов)

Камерунец первый центр, взявший этот титул, со времен Шакила О`Нила

Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА 2021/22

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Камерунский центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид стал самым результативным игроком регулярного сезона НБА 2021/22. В этом сезоне он провел 68 матчей, в которых забивал в среднем по 30.6 очков за игру.

На втором месте в рейтинге тяжелый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо с 29.9 очками, третий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич с 28.5, четвертый разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг с 28.4 и пятый форвард "Чикаго Буллс" ДеМар ДеРозан с 27.9 очками.

Джоэль Эмбиид является первым центровым с сезона 1999/00, который выиграл этот титул. Тогда лидером лиги по очкам стал Шакил О`Нил из "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: НБА Джоэль Эмбиид Шакил О'Нил Филадельфии Сиксерс
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