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Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА 2021/22
Камерунец первый центр, взявший этот титул, со времен Шакила О`Нила
Фото: MARCA
Камерунский центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид стал самым результативным игроком регулярного сезона НБА 2021/22. В этом сезоне он провел 68 матчей, в которых забивал в среднем по 30.6 очков за игру.
На втором месте в рейтинге тяжелый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо с 29.9 очками, третий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич с 28.5, четвертый разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг с 28.4 и пятый форвард "Чикаго Буллс" ДеМар ДеРозан с 27.9 очками.
Джоэль Эмбиид является первым центровым с сезона 1999/00, который выиграл этот титул. Тогда лидером лиги по очкам стал Шакил О`Нил из "Лос-Анджелес Лейкерс".
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