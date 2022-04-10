Лидер Бруклина Бен Симмонс может вернуться после травмы уже в первом раунде плей-офф НБА

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Бен Симмонс может дебютировать за свою команду уже в первом раунде плей-офф НБА. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, австралиец прогрессирует в укреплении мышц ног и спины.

Симмонс постепенно увеличивает нагрузку, и по прогнозу, если он продолжит прогрессировать, то вернется уже в первом раунде. Ранее игрок повредил спину и долго не имел игровой практики, поэтому в этом сезоне не успел провести ни одного матча.

В прошлом сезоне Бен Симмонс провел 58 матчей за "Филадельфию 76", в которых набирал в среднем по 14.4 очка, 7.2 подбора и 6.9 ассиста. После поражения в прошлом плей-офф он отказался играть за "Филадельфию" до обмена его из команды.