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Лидер Бруклина Бен Симмонс может вернуться после травмы уже в первом раунде плей-офф НБА

Баскетбол
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Оптимизм касательно формы лидера Бруклина

Лидер Бруклина Бен Симмонс может вернуться после травмы уже в первом раунде плей-офф НБА

Фото: Nine`s Wide World of Sports

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Бен Симмонс может дебютировать за свою команду уже в первом раунде плей-офф НБА. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, австралиец прогрессирует в укреплении мышц ног и спины.

Симмонс постепенно увеличивает нагрузку, и по прогнозу, если он продолжит прогрессировать, то вернется уже в первом раунде. Ранее игрок повредил спину и долго не имел игровой практики, поэтому в этом сезоне не успел провести ни одного матча.

В прошлом сезоне Бен Симмонс провел 58 матчей за "Филадельфию 76", в которых набирал в среднем по 14.4 очка, 7.2 подбора и 6.9 ассиста. После поражения в прошлом плей-офф он отказался играть за "Филадельфию" до обмена его из команды.

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В статье: НБА Бен Симмонс Бруклин Нетс
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