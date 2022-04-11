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Гордон Хэйворд пропустит весь турнир плэй-ин из-за травмы
Шарлотт остался без одного из лидеров
Фото: WBTV
"Шарлотт Хорнетс" заявили, что один из лидеров команды и стартовый форвард Гордон Хэйворд пропустит весь турнир плэй-ин из-за рецидива травмы левой ноги. Его нога будет обездвижена и повторный осмотр будет проведен через две недели.
"Хорнетс" в этом сезоне уже обеспечили себе выход в плей-ин турнир с 10 места Восточной конференции НБА, имея результат 42 победы и 39 поражений. Они не упадут ниже 10 места в таблице.
Гордон Хэйворд проводит свой второй сезон в составе "Шарлотт", перейдя туда из "Бостон Селтикс" в качестве свободного агента. В это сезоне форвард сыграл лишь 49 игр, в которых набирал по 15.9 очков, 4.6 подбора и 3.6 ассиста в среднем.
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