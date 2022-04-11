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Лос-Анджелес Лейкерс уволил главного тренера
Руководство клуба не увидело желанных результатов
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" официально объявил о разрыве контракта с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
Напомним, Вогель привёл "озёрников" к чемпионству в сезоне-2019/2020.
"Я очень уважаю Фрэнка как на площадке, так и за её пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за работу, которая привела нас к чемпионскому титулу НБА в сезоне-2019/2020. Это трудное решение, но сейчас оно необходимо. Мы желаем Фрэнку и его замечательной семье всего наилучшего", — прокомментировал увольнение Вогеля вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер "Лейкерс" Роб Пелинка.
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