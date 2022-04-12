Иссуф Санон продолжит сезон в Литве

Защитник сборной Украины Иссуф Санон продолжит клубный сезон в Литве. Он заключил соглашение с местным клубом Шяуляй. До конца игрового года у украинца есть возможность сыграть в пяти поединках регулярного чемпионата и матчах плей-офф.

Начинал сезон Санон в составе Днепра. Сыграл в Суперлиге Windrose 26 матчей. Набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,2 передачи за поединок.

"Наш новичок может играть на нескольких позициях. Эффективно действует в прорывах, точно бьет с расстояния, поэтому, надеюсь, добавит нам энергии. Также надеюсь, все формальности отнимут минимум времени и мы увидим его на площадке уже в следующем поединке", - отметил директор Шяуляя Донатас Сланина.