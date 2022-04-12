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Кевин Дюрант прокомментировал стрельбу в Нью-Йорке
Баскетболист надеется, что порядок будет восстановлен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант высказался о стрельбе, которая произошла на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент случился сегодня, 12 апреля.
По предварительной информации местной полиции, пострадали 13 человек.
"Я знаю, что пару человек застрелили. Это прискорбная ситуация. Надеюсь, порядок будет восстановлен", — приводит слова Дюранта репортёр Брайан Льюис на своей официальной странице в "Твиттере".
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