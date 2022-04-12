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БК Днепр передал помощь БК Говерла Скеля

Баскетбол
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Клуб помог мячами

БК Днепр передал помощь БК Говерла Скеля

Новина українською

БК Днепр помогает не только военным. Клуб помог мячами и сладостями проекта БК Говерла Скеля. В рамках этого проекта баскетболом занимаются дети, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны с россией.

"Очень благодарны БК Днепр и лично его президенту Кондратьеву Валерию Валерьевичу и тренеру Дмитрию Болдаеву за поддержку нашего гуманистического проекта "Скеля", за помощь детям, которые вынуждены искать убежищ на Ивано-Франковщине! Сегодня для наших юных баскетболистов мы получили фирменные баскетбольные , сладости и фрукты!", - сообщил Ивано-Франковский клуб в соцсетях.

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В статье: БК Днепр
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