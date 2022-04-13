Стала известна причина конфликта между Харденом и Дюроантом

Недовольство между звёздными игроками Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом в "Бруклин Нетс" началось после того, как Харден появился на сборах не в форме. Об этом рассказал обозреватель ESPN US Кевин Арновиц.

По сведениям источника, Дюрант был удивлён отсутствием у Хардена энергии, а также его вялой игрой. Харден же посчитал Дюранта неприятным и самодовольным.

Напомним, в феврале Харден перешёл из "Бруклина" в "Филадельфию Сиксерс".