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Стала известна причина конфликта между Харденом и Дюроантом

Баскетбол
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Всему виной вялая игра Джеймса

Стала известна причина конфликта между Харденом и Дюроантом

Новина українською

Недовольство между звёздными игроками Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом в "Бруклин Нетс" началось после того, как Харден появился на сборах не в форме. Об этом рассказал обозреватель ESPN US Кевин Арновиц.

По сведениям источника, Дюрант был удивлён отсутствием у Хардена энергии, а также его вялой игрой. Харден же посчитал Дюранта неприятным и самодовольным.

Напомним, в феврале Харден перешёл из "Бруклина" в "Филадельфию Сиксерс".

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В статье: Джеймс Харден Кевин Дюрант
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