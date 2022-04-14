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Грегг Попович может остаться в Сан-Антонио ещё на один год
Тренер добился значительных успехов с командой
Фото: MARCA
Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович может продолжить работать в клубе. По данным инсайдера Марка Стайна, он проведет в команде еще один сезон.
В "Сан-Антонио" рассчитывают, что 73-летний специалист сам может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры.
В этом сезоне Грегг Попович установил рекорд НБА по числу побед среди тренеров в истории лиги.
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