Грегг Попович может остаться в Сан-Антонио ещё на один год

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович может продолжить работать в клубе. По данным инсайдера Марка Стайна, он проведет в команде еще один сезон.

В "Сан-Антонио" рассчитывают, что 73-летний специалист сам может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры.

В этом сезоне Грегг Попович установил рекорд НБА по числу побед среди тренеров в истории лиги.