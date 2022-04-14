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Йокич: Не знаю, где находится награда MVP
Баскетболист ответил на вопрос журналиста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич ответил на вопрос, где он хранит свою награду MVP, полученную в прошлом сезоне, и оценил перспективы получения второй подобной награды подряд.
"Если это случится – да, будет здорово. По правде говоря, я не знаю, где находится первая награда. Мы сейчас в процессе переезда, так что она хранится у жены", — приводит слова Николы Йокича журналист Майк Сингер в своём "твиттере".
В нынешнем сезоне Никола Йокич набирает в среднем 26,5 очка, совершает 13,6 подбора и отдаёт 8,0 результативной передачи.
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