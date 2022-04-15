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Уэстбрук: Не знаю, в чём была проблема Вогеля
Рассел рассказал, что у него не было проблем с тренером
Фото: Sportscasting
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук высказался об отношениях с Фрэнком Вогелем, недавно покинувшим пост главного тренера "Лейкерс".
"Я не знаю, в чём была его проблема со мной. Я действительно не могу найти ответ на этот вопрос. С самого начала я чувствовал, что должен попытаться доказать ему, на что способен. Честно говоря, всё это прискорбно, потому что раньше у меня никогда не было проблем ни с одним из моих тренеров. В общем-то, у меня никогда не было проблем ни с кем, если быть честным", — приводит слова Вогеля Lakers Nation.
"Лейкерс" объявили о расставании с Вогелем 11 апреля.
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