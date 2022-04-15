  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Уэстбрук: Не знаю, в чём была проблема Вогеля
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэстбрук: Не знаю, в чём была проблема Вогеля

Баскетбол
(1 голосов)

Рассел рассказал, что у него не было проблем с тренером

Уэстбрук: Не знаю, в чём была проблема Вогеля

Фото: Sportscasting

Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук высказался об отношениях с Фрэнком Вогелем, недавно покинувшим пост главного тренера "Лейкерс".

"Я не знаю, в чём была его проблема со мной. Я действительно не могу найти ответ на этот вопрос. С самого начала я чувствовал, что должен попытаться доказать ему, на что способен. Честно говоря, всё это прискорбно, потому что раньше у меня никогда не было проблем ни с одним из моих тренеров. В общем-то, у меня никогда не было проблем ни с кем, если быть честным", — приводит слова Вогеля Lakers Nation.

"Лейкерс" объявили о расставании с Вогелем 11 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...