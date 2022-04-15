Уэстбрук: Не знаю, в чём была проблема Вогеля

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук высказался об отношениях с Фрэнком Вогелем, недавно покинувшим пост главного тренера "Лейкерс".

"Я не знаю, в чём была его проблема со мной. Я действительно не могу найти ответ на этот вопрос. С самого начала я чувствовал, что должен попытаться доказать ему, на что способен. Честно говоря, всё это прискорбно, потому что раньше у меня никогда не было проблем ни с одним из моих тренеров. В общем-то, у меня никогда не было проблем ни с кем, если быть честным", — приводит слова Вогеля Lakers Nation.

"Лейкерс" объявили о расставании с Вогелем 11 апреля.