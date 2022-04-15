НБА оштрафовала форварда Шарлотт Хорнетс на 50 тысяч долларов

Национальная Баскетбольная Ассоциация оштрафовала форварда "Шарлотт Хорнетс" Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов за инцидент во время матча плей-ин с "Атлантой".

Форвард "Шарлотт Хорнетс" Майлз Бриджес после удаления в матче с "Атлантой Хоукс" (103:132) швырнул своей капой в сторону трибун, где она попала в одну из болельщиц. Причиной такого поступка стали выкрики с трибун, которые донеслись до форварда.

После матча Бриджес написал в своих социальных сетях, что считает свой поступок неприемлемым и хотел бы найти болельщицу, в которую прилетела капа.