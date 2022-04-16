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НБА. Плей-ин. Клипперс уступает Нью-Орлеан, Атланта побеждает Кливленд
Результаты тура НБА
В ночь с 15 на 16 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Клипперс" – "Нью-Орлеан" ꜛ
101 – 105 (22-30; 24-26; 38-18; 17-31)
"Кливленд" – "Атланта" ꜛ
101 – 107 (36-25; 25-26; 23-33; 17-23)
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