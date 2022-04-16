Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайри Ирвинг о вражде с фанатами Бостон Селтикс: Пора двигаться дальше. Мы в новой парадигме
Разыгрывающий Бруклина хочет восстановить отношения с болельщиками
Фото: MassLive.com
Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг прокомментировал вражду с фанатами "Бостон Селтикс" из-за нарушенного обещания не уходить из команды три года назад:
"Я надеюсь, что мы можем забыть о периоде моей игры за "Бостон" и наслаждаться хайлайтами моей игры за команду. Пора двигаться дальше. Мы в новой парадигме, детка".
Ирвинг также оценил шансы своей команды в серии против "Селтикс", которая состоится в первом раунде плей-офф Восточной конференции НБА:
"Я бы не сказал, что мы пытались их избежать любой ценой. Это лучшее развитие для истории, которое можно придумать. Мы выйдем против "Бостона" и попытаемся исправиться. У них отличная команда, у нас отличная команда, теперь предстоит выяснить кто же лучше".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 16.04.2022
- Арестович: Война россией проиграна. Вопрос в оформлении поражения
- 39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
- НБА. Плей-ин. Клипперс уступает Нью-Орлеан, Атланта побеждает Кливленд
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника