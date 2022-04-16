Кайри Ирвинг о вражде с фанатами Бостон Селтикс: Пора двигаться дальше. Мы в новой парадигме

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг прокомментировал вражду с фанатами "Бостон Селтикс" из-за нарушенного обещания не уходить из команды три года назад:

"Я надеюсь, что мы можем забыть о периоде моей игры за "Бостон" и наслаждаться хайлайтами моей игры за команду. Пора двигаться дальше. Мы в новой парадигме, детка".

Ирвинг также оценил шансы своей команды в серии против "Селтикс", которая состоится в первом раунде плей-офф Восточной конференции НБА:

"Я бы не сказал, что мы пытались их избежать любой ценой. Это лучшее развитие для истории, которое можно придумать. Мы выйдем против "Бостона" и попытаемся исправиться. У них отличная команда, у нас отличная команда, теперь предстоит выяснить кто же лучше".