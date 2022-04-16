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Куин Снайдер о Дончиче: Это один из трех лучших игроков в лиге
Высокая похвала для лидера команды-соперника Юты
Фото: The Salt Lake Tribune
Главный тренер "Юты Джаз" Куин Снайдер прокомментировал отсутствие лидера "Даллас Маверикс" Луки Дончича в стартовом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА:
"Дончич, наверное, является одним из трех лучших игроков в лиге. Команды, играющие без суперзвезд, обычно заполняют пустоту коллективными усилиями. Так что мы ожидаем очень жесткую игру".
По итогам регулярного сезона "Юта Джаз" заняла пятое место в Западной конференции, а "Даллас Маверикс" четвертое. Самые результативные игроки команд: Донован Митчелл с 25.9 очками за игру и Лука Дончич с 28.4 очками за игру.
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