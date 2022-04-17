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НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Торонто, Денвер уступает Голден-Стейт
Результаты матчей плей-офф
В ночь с 16 на 17 апреля стартовали первые матчи розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Торонто"
131 – 111 (35-27; 34-24; 38-37; 24-23)
"Голден-Стейт" – "Денвер"
123 – 107 (26-27; 32-20; 32-23; 33-37)
"Мемфис" – "Миннесота"
117 – 130 (33-41; 29-24; 30-32; 25-33)
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