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НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Торонто, Денвер уступает Голден-Стейт

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Торонто, Денвер уступает Голден-Стейт

UA-Футбол
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В ночь с 16 на 17 апреля стартовали первые матчи розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Торонто"

131 – 111 (35-27; 34-24; 38-37; 24-23)

"Голден-Стейт" – "Денвер"

123 – 107 (26-27; 32-20; 32-23; 33-37)

"Мемфис" – "Миннесота"

117 – 130 (33-41; 29-24; 30-32; 25-33)

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В статье: плей-офф НБА
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