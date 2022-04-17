Стив Керр: Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы баскетбола

Главный тренер "Голден Стейт Уорриорс" Стив Керр оценил игру центрового команды Дрэймонда Грина в первом матче плей-офф против "Денвер Наггетс":

"Дрэймонд – игрок уровня Зала славы баскетбола. Он дважды Олимпийский чемпион, не знаю, сколько раз он попадал на Матч всех звезд НБА, наверняка очень много. Он Оборонительный игрок года в НБА. Он один из лучших игроков в лиге, и сегодня еще раз доказал это".

В стартовом матче первого раунда плей-офф между "Голден Стейт" и "Денвером" Дрэймонд Грин набрал 12 очков, 6 подборов и 9 ассистов. "Уорриорс" одержали победу со счетом 123:107.