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Стив Керр: Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы баскетбола
Очень высокая оценка игры лидера Голден Стейт
Фото: CBS Sports
Главный тренер "Голден Стейт Уорриорс" Стив Керр оценил игру центрового команды Дрэймонда Грина в первом матче плей-офф против "Денвер Наггетс":
"Дрэймонд – игрок уровня Зала славы баскетбола. Он дважды Олимпийский чемпион, не знаю, сколько раз он попадал на Матч всех звезд НБА, наверняка очень много. Он Оборонительный игрок года в НБА. Он один из лучших игроков в лиге, и сегодня еще раз доказал это".
В стартовом матче первого раунда плей-офф между "Голден Стейт" и "Денвером" Дрэймонд Грин набрал 12 очков, 6 подборов и 9 ассистов. "Уорриорс" одержали победу со счетом 123:107.
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