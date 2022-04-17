  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стив Керр: Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы баскетбола
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Керр: Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы баскетбола

Баскетбол
(1 голосов)

Очень высокая оценка игры лидера Голден Стейт

Стив Керр: Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы баскетбола

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Голден Стейт Уорриорс" Стив Керр оценил игру центрового команды Дрэймонда Грина в первом матче плей-офф против "Денвер Наггетс":

"Дрэймонд – игрок уровня Зала славы баскетбола. Он дважды Олимпийский чемпион, не знаю, сколько раз он попадал на Матч всех звезд НБА, наверняка очень много. Он Оборонительный игрок года в НБА. Он один из лучших игроков в лиге, и сегодня еще раз доказал это".

В стартовом матче первого раунда плей-офф между "Голден Стейт" и "Денвером" Дрэймонд Грин набрал 12 очков, 6 подборов и 9 ассистов. "Уорриорс" одержали победу со счетом 123:107.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Голден Стейт Уорриорз Дрэймонд Грин Денвер Наггетс Стив Керр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...