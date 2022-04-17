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Кидд о травме Дончича: Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра
Словенец постепенно восстанавливается
Фото: Dallas Morning News
Главный тренер "Даллас Маверикс" Джейсон Кидд рассказал о восстановлении защитника команды Луки Дончича. Словенец уже второй день подряд понемногу бросает на тренировках.
"Вчера был еще один позитивный день, а сегодня он снова на площадке, это плюс. Завтра мы посмотрим, как он будет себя чувствовать".
"Даллас" вышел в плей-офф Западной конференции НБА, заняв четвертое место в итоговой таблице. В первом раунде команда играет с "Ютой Джаз". Первый матч "Далласом" был проигран со счетом 93:99.
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