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Кидд о травме Дончича: Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра

Баскетбол
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Словенец постепенно восстанавливается

Кидд о травме Дончича: Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра

Фото: Dallas Morning News

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Даллас Маверикс" Джейсон Кидд рассказал о восстановлении защитника команды Луки Дончича. Словенец уже второй день подряд понемногу бросает на тренировках.

"Вчера был еще один позитивный день, а сегодня он снова на площадке, это плюс. Завтра мы посмотрим, как он будет себя чувствовать".

"Даллас" вышел в плей-офф Западной конференции НБА, заняв четвертое место в итоговой таблице. В первом раунде команда играет с "Ютой Джаз". Первый матч "Далласом" был проигран со счетом 93:99.

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В статье: Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Даллас Мэверикс плей-офф НБА
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