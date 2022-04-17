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Никола Йокич о Денвере в серии с Голден Стейт: На нас нету давления, мы андердог
Наггетс не паникуют из-за поражения в первом матче
Фото: Nugg Love
Центровой и главная звезда "Денвер Наггетс" Никола Йокич прокомментировал поражение команды от "Голден Стейт Уорриорс" в стартовом матче первого раунда плей-офф со счетом 107:123:
"Честно говоря, мы каждый раз проигрываем первую игру. Так что и сейчас мы разобрались, как мы должны действовать, как сыграть лучше.
Надеюсь, это будет продолжительная серия, мы сюда [в Сан-Франциско, в гости к "ГСВ"] приехали попытаться добыть хоть одну победу. На нас нету давления, мы здесь андердог, но мы должны действовать как собаки [dogs на английском, игра слов], бороться, не сдаваться. Как и сегодня, мы не сдавались".
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