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Никола Йокич о Денвере в серии с Голден Стейт: На нас нету давления, мы андердог

Баскетбол
(1 голосов)

Наггетс не паникуют из-за поражения в первом матче

Никола Йокич о Денвере в серии с Голден Стейт: На нас нету давления, мы андердог

Фото: Nugg Love

UA-Футбол
Новина українською

Центровой и главная звезда "Денвер Наггетс" Никола Йокич прокомментировал поражение команды от "Голден Стейт Уорриорс" в стартовом матче первого раунда плей-офф со счетом 107:123:

"Честно говоря, мы каждый раз проигрываем первую игру. Так что и сейчас мы разобрались, как мы должны действовать, как сыграть лучше.

Надеюсь, это будет продолжительная серия, мы сюда [в Сан-Франциско, в гости к "ГСВ"] приехали попытаться добыть хоть одну победу. На нас нету давления, мы здесь андердог, но мы должны действовать как собаки [dogs на английском, игра слов], бороться, не сдаваться. Как и сегодня, мы не сдавались".

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Никола Йокич Денвер Наггетс
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