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Кайри Ирвинг оштрафован на $50 тысяч
Игрок показывал неприличные жесты и оскорблял болельщиков
Фото: NBC News
НБА оштрафовала защитника "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга за использование неприличных жестов и ненормативной лексики во время первого матча серии плей-офф с клубом "Бостон Селтикс" (114:115).
По решению лиги игрок должен будет заплатить штраф в размере $ 50 000.
В середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах.
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