Кайри Ирвинг оштрафован на $50 тысяч

НБА оштрафовала защитника "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга за использование неприличных жестов и ненормативной лексики во время первого матча серии плей-офф с клубом "Бостон Селтикс" (114:115).

По решению лиги игрок должен будет заплатить штраф в размере $ 50 000.

В середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах.