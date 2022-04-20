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Кайри Ирвинг оштрафован на $50 тысяч

Баскетбол
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Игрок показывал неприличные жесты и оскорблял болельщиков

Кайри Ирвинг оштрафован на $50 тысяч

Фото: NBC News

Новина українською

НБА оштрафовала защитника "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга за использование неприличных жестов и ненормативной лексики во время первого матча серии плей-офф с клубом "Бостон Селтикс" (114:115).

По решению лиги игрок должен будет заплатить штраф в размере $ 50 000.

В середине третьей четверти Ирвинг показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, сидевших на трибунах.

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В статье: Кайри Ирвинг Бостон Селтикс Бруклин Нетс
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