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Разыгрывающий Атланты Хоукс установил личный антирекорд

Баскетбол
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Трент Янг находится далеко не в лучшей форме

Разыгрывающий Атланты Хоукс установил личный антирекорд

Фото: ESPN

Новина українською

Разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг допустил 10 потерь в матче с "Майами Хит" (105:115). Это его личный антирекорд.

Стоит отметить, что в первом матче серии с "Хит" баскетболист реализовал один из 12 бросков с игры и ноль из семи из-за дуги. Это его худшие бросковые показатели за карьеру.

Самый значительный вклад в победу "Майами" внёс форвард Джимми Батлер, набравший 45 очков и совершивший пять подборов и пять передач.

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В статье: Трей Янг
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