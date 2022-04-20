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Разыгрывающий Атланты Хоукс установил личный антирекорд
Трент Янг находится далеко не в лучшей форме
Фото: ESPN
Разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг допустил 10 потерь в матче с "Майами Хит" (105:115). Это его личный антирекорд.
Стоит отметить, что в первом матче серии с "Хит" баскетболист реализовал один из 12 бросков с игры и ноль из семи из-за дуги. Это его худшие бросковые показатели за карьеру.
Самый значительный вклад в победу "Майами" внёс форвард Джимми Батлер, набравший 45 очков и совершивший пять подборов и пять передач.
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