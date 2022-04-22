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Шарлотт отправил в отставку главного тренера

Баскетбол
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Теперь клуб нацелился на поиски нового специалиста

Шарлотт отправил в отставку главного тренера

Slamdunk

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Команда НБА "Шарлотт Хорнетс" отправила в отставку главного тренера Джеймса Боррего, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством "Хорнетс" одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. Тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.

Ранее он работал ассистентом главного тренера в "Сан-Антонио Спёрс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Орландо Мэджик".

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В статье: теннис
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