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Шарлотт отправил в отставку главного тренера
Теперь клуб нацелился на поиски нового специалиста
Slamdunk
Команда НБА "Шарлотт Хорнетс" отправила в отставку главного тренера Джеймса Боррего, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством "Хорнетс" одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. Тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.
Ранее он работал ассистентом главного тренера в "Сан-Антонио Спёрс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Орландо Мэджик".
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