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НБА. Плэй-офф. Атланта минимально побеждает Майами, Чикаго уступает Милуоки
Результаты тура НБА
В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Майами"
111 – 110 (22-24; 39-30; 16-31; 34-25)
"Чикаго" – "Милуоки"
81 – 111 (17-33; 24-27; 18-30; 22-21)
"Нью-Орлеан" – "Финикс"
111 – 114 (29-28; 19-31; 31-22; 32-33)
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