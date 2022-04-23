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НБА. Плэй-офф. Атланта минимально побеждает Майами, Чикаго уступает Милуоки

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Плэй-офф. Атланта минимально побеждает Майами, Чикаго уступает Милуоки

UA-Футбол
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В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Майами"

111 – 110 (22-24; 39-30; 16-31; 34-25)

"Чикаго" – "Милуоки"

81 – 111 (17-33; 24-27; 18-30; 22-21)

"Нью-Орлеан" – "Финикс"

111 – 114 (29-28; 19-31; 31-22; 32-33)

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В статье: НБА
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