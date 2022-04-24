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НБА. Плей-офф. Бруклин проигрывает Бостону, Миннесота минимально побеждает Мемфис

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты плей-офф НБА

НБА. Плей-офф. Бруклин проигрывает Бостону, Миннесота минимально побеждает Мемфис

UA-Футбол
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В ночь с 23 на 24 апреля прошли матчи раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Бостон"

103 – 109 (25-30; 25-23; 22-28; 31-28)

"Миннесота" – "Мемфис"

119 – 118 (33-28; 27-28; 33-31; 26-31)

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В статье: НБА
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