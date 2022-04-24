Стив Нэш о трех поражения в серии с Бостоном: Кайри постится и Дюрэнт играет по 40 минут. Они оба уставшие

Главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш объяснил плохие выступления лидеров команды: Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта:

"Они оба уставшие. Кайри постится и Кевин играл по более, чем 40 минут на протяжении пяти-шести недель, после пропуска шести-семи недель. Нам было необходимо, чтобы он играл по 40 минут, иначе мы были не в плей-офф, а десятыми и в плей-ин. Я убежден, что это сказалось на Кевине. Он тащил тяжелую ношу последние недели.

С Кайри все также, ведь он он играл и дома, и в гостях, еще и постился; это не может быть легко. Если я после игры в теннис голодным чувствую, что сейчас упаду, то не могу представить, как он ощущает себя в игре плей-офф НБА.

Я восхищен тем, как тяжко он работает, и как много минут им обоим пришлось вытерпеть просто для того, чтобы мы там, где мы сейчас, учитывая все те травмы и проблемы, которые у нас были в этом сезоне. Я понимаю его, я понимаю их обоих".

"Бруклин" проиграл все три первых игры в серии против "Бостон Селтикс". В третьем матче Дюрэнт набрал 10 очков и допустил 10 потерь, атакуя через форварда Джейсона Тэйтума.