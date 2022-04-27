Эмбиид: Я говорю Хардену, чтобы он был более агрессивным

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид считает, что защитник Джеймс Харден должен играть в более агрессивной манере.

"С того дня, как он попал сюда, я говорю ему, чтобы он был более агрессивным, чтобы играл больше так, как он привык… На самом деле это не моя работа, это, вероятно, тренер должен поговорить с ним и сказать ему, чтобы он совершал больше бросков, особенно если они (соперники) собираются и дальше защищаться против меня так, как они делают это сейчас", — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.

Вчера, 26 апреля, в Филадельфии (США) на стадионе "Веллс Фарго-центр" состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором "Филадельфия" принимала "Торонто Рэпторс".